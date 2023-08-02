У Дніпропетровській області два дні шукали зниклого під час відпочинку чоловіка

Чоловіка шукали два дні.

Чоловік зник 1 серпня в селищі Вільне Синельниківського району. Місцеві знайшли на березі ставка речі, які ймовірно належали відпочивальнику.

На місце викликали рятувальників, які на човні обстежили понад 500 квадратних метрів водної акваторії та також берегової лінії. Проте пошуки не дали результату.

Наступного дня до пошуків долучилися водолази, які обстежили ставок під водою.

У чотирьох метрах від берега та на глибині майже чотири метри рятувальники знайшли тіло зниклого 29-річного чоловіка. Загиблого дістали з води та передали правоохоронцям.

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