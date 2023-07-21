У Дніпропетровській області чоловік втопився під час відпочинку

У Криворізькому районі в річці втопився чоловік.

Про це повідомили в ДСНС.

Нещасний випадок стався неподалік селища Широке Криворізького району. Рятувальників викликали відпочивальники. Вони розповіли, що під час купання у водоймі, чоловік зник під водою.

На місце відправилися ДСНС-ники разом із водолазами-рятувальниками. Надзвичайники перевірили понад 200 квадратних метрів водної поверхні, але не знайшли чоловіка. Поліціянти оглянули берегову лінію.

Пізніше до пошуків долучилися водолази, які знайшли загиблого в 5-ти метрах від берега, на глибині 3 метри.

Загиблим виявився 48-річний місцевий житель.

Надзвичайники вилучили загиблого з води та передали співробітникам поліції.

До робіт залучено 10 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

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