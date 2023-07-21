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У Дніпропетровській області чоловік втопився під час відпочинку

Сьогодні 20:10
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У Криворізькому районі в річці втопився чоловік.

Новости Днепра про У Дніпропетровській області чоловік втопився під час відпочинку

Про це повідомили в ДСНС. 

Нещасний випадок стався неподалік селища Широке Криворізького району. Рятувальників викликали відпочивальники. Вони розповіли, що під час купання у водоймі, чоловік зник під водою. 

На місце відправилися ДСНС-ники разом із водолазами-рятувальниками. Надзвичайники перевірили понад 200 квадратних метрів водної поверхні, але не знайшли чоловіка. Поліціянти оглянули берегову лінію. 

Пізніше до пошуків долучилися водолази, які знайшли загиблого в 5-ти метрах від берега, на глибині 3 метри. 

Загиблим виявився 48-річний місцевий житель.

Надзвичайники вилучили загиблого з води та передали співробітникам поліції.

До робіт залучено 10 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

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Новости Днепра про У Дніпропетровській області чоловік втопився під час відпочинкуУкраїнська

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