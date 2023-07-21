У Дніпропетровській області чоловік втопився під час відпочинку

Про це повідомили в ДСНС.
Нещасний випадок стався неподалік селища Широке Криворізького району. Рятувальників викликали відпочивальники. Вони розповіли, що під час купання у водоймі, чоловік зник під водою.
На місце відправилися ДСНС-ники разом із водолазами-рятувальниками. Надзвичайники перевірили понад 200 квадратних метрів водної поверхні, але не знайшли чоловіка. Поліціянти оглянули берегову лінію.
Пізніше до пошуків долучилися водолази, які знайшли загиблого в 5-ти метрах від берега, на глибині 3 метри.
Загиблим виявився 48-річний місцевий житель.
Надзвичайники вилучили загиблого з води та передали співробітникам поліції.
До робіт залучено 10 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Читайте також:
Автор:
У мережі поширювали фейкове повідомлення про скасування мітингу медиків у…
Навесні ціни на цибулю били всі рекорди - від 70…
Потрібна ваша допомога!
У Дніпропетровській області діяла міжрегіональна група наркоторговців.