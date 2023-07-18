Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі 5-річний хлопчик раптово кинувся під автівку: дитина травмувалася

У Дніпрі 5-річний хлопчик раптово кинувся під автівку: дитина травмувалася

Сьогодні 21:30
просмотров

У Дніпрі 5-річного хлопчика збила автівка. 

Новости Днепра про У Дніпрі 5-річний хлопчик раптово кинувся під автівку: дитина травмувалася

Подробиці інциденту розповів медик Влад Боднюк. 

Нещодавно до єдиної центральної диспетчерської надійшов виклик від схвильованої жінки, яка розповіла, що її 5-річного сина збила машина. На місце відразу відправилася бригада “швидкої” Новокодацької підстанції екстреної медичної допомоги. 

Дитина була при тямі, але погано реагувала на зовнішні подразники. Медики оглянули хлопчика. У нього діагностували відкриту черепно-мозкову травму, відкритий перелом лівого плеча, закритий перелом лівого стегна. На тілі були множинні садна. 

Фельдшери знеболили маленького пацієнта, дали йому кисень та іммобілізували його кінцівки. Після цього дитину забрали до профільного медзакладу із діагнозом – політравма. 

Як розповіла мама постраждалого, разом з дитиною вона йшла узбіччям дороги, але в якийсь момент хлопчик раптово вибіг на дорогу. Водій авто, яке проїжджало в той момент поруч, не встиг вчасно зреагувати та збив дитину. 

Активність малечі повинна підвищувати пильність батьків під час прогулянок, що своєю чергою забезпечить зниження травматизму, – зауважив медик. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі 5-річний хлопчик раптово кинувся під автівку: дитина травмуваласяУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі 5-річний хлопчик раптово кинувся під автівку: дитина травмуваласяРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Постраждав пасажир: у Дніпрі посеред дороги перекинувся мікроавтобус (ВІДЕО)
Новини Дніпра
Сьогодні 19:11
Постраждав пасажир: у Дніпрі посеред дороги перекинувся мікроавтобус (ВІДЕО)

У вівторок, 18 липня, на вулиці Робочій перекинувся мікроавтобус.

Козак-кіборг та видатний отаман: на Дніпропетровщині мобільні укриття прикрашають патріотичними малюнками (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 18:04
Козак-кіборг та видатний отаман: на Дніпропетровщині мобільні укриття прикрашають патріотичними малюнками (ФОТО)

Нікополь майже щодня обстрілюють російські окупанти, проте місцеві мешканці не…

У Кривому Розі судили чоловіка за ухилення від призову: що вирішили
Новини Дніпра
Сьогодні 17:33
У Кривому Розі судили чоловіка за ухилення від призову: що вирішили

У Кривому Розі судили 37-річного чоловіка, якого звинувачують в ухиленні…

У Нікопольському районі за день сталося відразу 4 ДТП з п’яними водіями
Новини Дніпра
Сьогодні 14:50
У Нікопольському районі за день сталося відразу 4 ДТП з п’яними водіями

У Нікопольському районі зафіксували "епідемію" п'яних ДТП.

Наверх