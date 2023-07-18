У Дніпрі 5-річний хлопчик раптово кинувся під автівку: дитина травмувалася

У Дніпрі 5-річного хлопчика збила автівка.

Подробиці інциденту розповів медик Влад Боднюк.

Нещодавно до єдиної центральної диспетчерської надійшов виклик від схвильованої жінки, яка розповіла, що її 5-річного сина збила машина. На місце відразу відправилася бригада “швидкої” Новокодацької підстанції екстреної медичної допомоги.

Дитина була при тямі, але погано реагувала на зовнішні подразники. Медики оглянули хлопчика. У нього діагностували відкриту черепно-мозкову травму, відкритий перелом лівого плеча, закритий перелом лівого стегна. На тілі були множинні садна.

Фельдшери знеболили маленького пацієнта, дали йому кисень та іммобілізували його кінцівки. Після цього дитину забрали до профільного медзакладу із діагнозом – політравма.

Як розповіла мама постраждалого, разом з дитиною вона йшла узбіччям дороги, але в якийсь момент хлопчик раптово вибіг на дорогу. Водій авто, яке проїжджало в той момент поруч, не встиг вчасно зреагувати та збив дитину.

Активність малечі повинна підвищувати пильність батьків під час прогулянок, що своєю чергою забезпечить зниження травматизму, – зауважив медик.

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