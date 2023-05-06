Є відхилення: у Дніпрі перевірили якість питної води

Є незначні відхилення.

У Дніпрі та області вчергове перевірили якість питної води. Про це повідомили на сайті ДУ «Дніпропетровський ОЦКПХ МОЗ».

Так, за період від 28 квітня до 4 травня на території області відібрали 187 проб води. Цього разу, є відхилення за деякими показниками.

Експерти кажуть, що через весняні паводки погіршилася якість води за показниками смак, присмак, забарвленість та каламутність.

Що знайшли Дніпро та Дніпровський район – у 31 пробі виявили відхилення за показниками смак, присмак, забарвленість, хлороформ, окиснюваність та сухий залишок;

Кам’янський район – у 30 пробах виявили відхилення за показниками забарвленість, хлороформ, окиснюватість;

Криворізький район – у 12 пробах виявили відхилення за показниками хлороформ та окиснюватість;

Нікопольський район – у 15 пробах виявили відхилення за показниками каламутність, хлороформ, сухий залишок;

Новомосковський район – у 6 пробах виявили відхилення за показником окиснюваність;

Павлоградський район – відхилень немає;

Синельниківський район – в 12 пробах виявили відхилення за показниками окиснюваність та сухий залишок.

Зазначимо, що під час піку весняного водопілля в Дніпрі з-під кранів текла каламутна вода. Як зауважили в КП “Дніпроводоканал”, рідина відповідала всім санітарно-гігієнічним показникам, тобто придатна до використання. Через декілька днів ситуація стабілізувалася.

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