У Дніпрі згорів продуктовий кіоск.

У вівторок, 16 липня, на вулиці Юрія Кондратюка Новокодацького району сталася пожежа – спалахнув продуктовий кіоск. Як повідомили в ДСНС, виклик надійшов у 11:27. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Рятувальники з’ясували, що всередині продуктового кіоску горіло пластикове оздоблення стін, стелі та торговельне обладнання. Площа пожежі склала 25 квадратних метрів. Об 11:49 загоряння повністю ліквідували.
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