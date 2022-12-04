У Дніпрі збили жінку: вона загинула на місці

У Дніпрі на набережій Переоги сталася ДТП.

У ніч з 3 на 4 грудня близько 22:50 в Дніпрі сталася ДТП біля яхт-клубу “Січ”.

Жінка 41 року переходила дорогу в невстановленому місці, її на дорозі збив Mercedes Benz, після чого вона впала на зустрічну лінію під колеса Skoda Octavia.

Постраждала загинула одразу.

Слідчі встановлюють обставини й проводять експертизи .

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