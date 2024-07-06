У Дніпрі завершили розбирати завали багатоповерхівки, яка була понівечена внаслідок атаки 28 червня

У Дніпрі завершили розбирати завали багатоповерхівки, яку ворог потрощив понад тиждень тому.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Рятувальники працювали цілодобово, вивезли близько 2 тисяч тонн будівельного сміття.

Внаслідок атаки загинуло троє людей, 12 – постраждали.

Співчуття родинам жертв атаки. Найшвидшого одужання потерпілим. І величезна вдячність всім, хто у той трагічний вечір і весь час після допомагав. Надзвичайникам, медикам, комунальникам, благодійникам, — йдеться у дописі голови ОВА.

Нещодавно ми писали про те, що багатоповерхівка майже повністю знеструмлена. Без напруги залишаються 115 абонентів.

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