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  • У Дніпрі затримали водія, який на Барикадній збив пішоходів та втік з місця ДТП

У Дніпрі затримали водія, який на Барикадній збив пішоходів та втік з місця ДТП

Сьогодні 17:07
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Уночі 6 листопада на перехресті вулиці Барикадної та проспекта Яворницького сталася ДТП: водій автомобіля Mercedes збив двох чоловіків та втік з місця аварії.

Новости Днепра про У Дніпрі затримали водія, який на Барикадній збив пішоходів та втік з місця ДТП

Потерпілих у непритомному стані госпіталізували.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Дніпропетровській області.

Патрульні, обстежуючи територію, виявили вказаний транспортний засіб та ймовірного порушника. Автомобіль мав характерні ушкодження після ДТП. Поліцейські затримали 54-річного кермувальника та викликали слідчого з ДТП. Автомобіль евакуювали на штрафмайданчик.

Усі деталі встановлюють правоохоронці. 

Новости Днепра про У Дніпрі затримали водія, який на Барикадній збив пішоходів та втік з місця ДТП

Новости Днепра про У Дніпрі затримали водія, який на Барикадній збив пішоходів та втік з місця ДТП

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Новости Днепра про У Дніпрі затримали водія, який на Барикадній збив пішоходів та втік з місця ДТПУкраїнська

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