У Дніпрі затримали водія, який на Барикадній збив пішоходів та втік з місця ДТП

Потерпілих у непритомному стані госпіталізували.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Дніпропетровській області.
Патрульні, обстежуючи територію, виявили вказаний транспортний засіб та ймовірного порушника. Автомобіль мав характерні ушкодження після ДТП. Поліцейські затримали 54-річного кермувальника та викликали слідчого з ДТП. Автомобіль евакуювали на штрафмайданчик.
Усі деталі встановлюють правоохоронці.
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