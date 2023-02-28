У Дніпрі затримали можливого адміністратора ТГ-каналу «Редан»

Раніше ми повідомляли, що правоохоронці заблокували 18 каналів та груп ПВК “Редан”, метою яких була дестабілізація ситуації в Україні.
Тепер стало відомо, що кіберполіція встановила адміністратора тг каналу. Ним виявився 16-річний житель Дніпра. Телеграм-канал заблоковано. За словами хлопця, канал був створений для отримання заробітку від реклами.
З хлопцем та його батьками спілкуються правоохоронці.
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