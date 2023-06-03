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  • У Дніпрі “замінували” потяг метро, військкомати, будівлю ОДА, банки, школи та лікарні: перевірили майже 300 об’єктів

У Дніпрі “замінували” потяг метро, військкомати, будівлю ОДА, банки, школи та лікарні: перевірили майже 300 об’єктів

Сьогодні 09:26
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"Мінери" знову активізувалися.

Новости Днепра про У Дніпрі

Тільки за минулу добу до call-центру СБУ надійшло три повідомлення про замінування у місті.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

У першому повідомленні йшлось про вибухівку у будівлях міських судів, СБУ, приміщенні редакції «Дніпро Оперативний» та лікарнях. Правоохоронці обстежили 55 об’єктів: 38 лікарень, будівлю СБУ, 14 судових установ, аеропорт та приміщення редакції «Дніпро Оперативний».

У другому було вказано про замінування будівлі адміністрації, військкоматів, аеропорту та поїзда на червоній гілці метро. Правоохоронці перевірили 12 об’єктів: аеропорт, будівлі СБУ та ОДА, 8 територіальних центрів комплектування, поїзд метро.

І в третьому було сказано про замінування торговельних центрів, дитячих садочків, шкіл та банків. Поліцейські перевірили 230 об’єктів: 32 ТЦ, 154 заклади освіти, 44 банки.

У всіх трьох випадках інформація не підтвердилася, будь-яких вибухових та небезпечних пристроїв не виявлено.

Важливо: якщо ви помітили підозрілий предмет, у жодному разі не чіпайте його, а відразу телефонуйте на лінію “101” чи “102”!

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