У Дніпрі загасили пожежу на місці ракетного удару по лікарні

Рятувальники повністю загасили пожежу у будівлях, які загорілися після ракетного удару.

Про це повідомили в ДСНС.

Як зазначили в ДСНС, на місці ракетного удару почалася пожежа. Загорілися приміщення медзакладу та ветеринарної клініки на площі 1000 квадратних метрів. Частково зруйнована триповерхова будівля.

В одноповерховій будівлі ветеринарної клініки площа пожежі склала 200 кв.м. Рятувальні підрозділи вже її ліквідували. На місці загинули дві людини, ще 23 – травмовано, серед яких 2 дитини, 2020 та 2017 року народження.

Загалом від ДСНС до ліквідації наслідків залучено 52 рятувальники та 18 одиниць техніки, які понад чотири години гасили пожежу.

Зауважимо, що за словами міського голови Дніпра Бориса Філатова встановлюють місцезнаходження трьох лікарів, які мали перебувати в лікарні в момент удару. Наразі зв’язку з ними немає. Пошукова операція триває. Внаслідок удару по медзакладу в Дніпрі постраждало 23 людини. Ще двоє загинуло. Серед них 69-річний чоловік, який проходив повз в момент атаки.

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