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У Дніпрі загасили пожежу на місці ракетного удару по лікарні

Сьогодні 15:40
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Рятувальники повністю загасили пожежу у будівлях, які загорілися після ракетного удару.

Новости Днепра про У Дніпрі загасили пожежу на місці ракетного удару по лікарні

Про це повідомили в ДСНС. 

Як зазначили в ДСНС, на місці ракетного удару почалася пожежа. Загорілися приміщення медзакладу та ветеринарної клініки на площі 1000 квадратних метрів. Частково зруйнована триповерхова будівля. 

В одноповерховій будівлі ветеринарної клініки площа пожежі склала 200 кв.м. Рятувальні підрозділи вже її ліквідували. На місці загинули дві людини, ще 23 – травмовано, серед яких 2 дитини, 2020 та 2017 року народження.
 
Загалом від ДСНС до ліквідації наслідків залучено 52 рятувальники та 18 одиниць техніки, які понад чотири години гасили пожежу. 
 

Новости Днепра про У Дніпрі загасили пожежу на місці ракетного удару по лікарні

Новости Днепра про У Дніпрі загасили пожежу на місці ракетного удару по лікарні

Новости Днепра про У Дніпрі загасили пожежу на місці ракетного удару по лікарні

Зауважимо, що за словами міського голови Дніпра Бориса Філатова встановлюють місцезнаходження трьох лікарів, які мали перебувати в лікарні в момент удару. Наразі зв’язку з ними немає. Пошукова операція триває. Внаслідок удару по медзакладу в Дніпрі постраждало 23 людини. Ще двоє загинуло. Серед них 69-річний чоловік, який проходив повз в момент атаки. 

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Новости Днепра про У Дніпрі загасили пожежу на місці ракетного удару по лікарніУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі загасили пожежу на місці ракетного удару по лікарніРусский

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