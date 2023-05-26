У Дніпрі загасили пожежу на місці ракетного удару по лікарні

Про це повідомили в ДСНС.
Як зазначили в ДСНС, на місці ракетного удару почалася пожежа. Загорілися приміщення медзакладу та ветеринарної клініки на площі 1000 квадратних метрів. Частково зруйнована триповерхова будівля.
Зауважимо, що за словами міського голови Дніпра Бориса Філатова встановлюють місцезнаходження трьох лікарів, які мали перебувати в лікарні в момент удару. Наразі зв’язку з ними немає. Пошукова операція триває. Внаслідок удару по медзакладу в Дніпрі постраждало 23 людини. Ще двоє загинуло. Серед них 69-річний чоловік, який проходив повз в момент атаки.
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Нападника піймали.
Безвісти зниклими вважаються троє людей.
Ймовірно, по Дніпру сьогодні били з С-400.
Сьогодні росіяни вкотре атакували місто.