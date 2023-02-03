У Дніпрі зачинили двері одного відомого ТРЦ: що відомо

Також зазначалося, що на місце прибули правоохоронці.
Ми вирішили дізнатися, що сталося, тому звернулися за коментарем до поліції та ДСНС.
Там нам повідомили, що наразі ніякої інформації щодо цього немає.
Читайте також:
Автор:
Сьогодні, 3 лютого, відбулася чергова 15-та сесія Дніпропетровської обласної ради.
У Дніпрі дещо знизилися ціни на оренду однокімнатних квартир. Зняти…
У Дніпрі сталася бійка через ревнощі.
Лондонський суд розширив можливості арешту активів ексакціонерів Приватбанку та бізнесменів…