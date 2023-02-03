У Дніпрі зачинили двері одного відомого ТРЦ: що відомо

Сьогодні, 3 лютого, у соціальних мережах повідомили, що ТРЦ "Приозерний" не працює.

Також зазначалося, що на місце прибули правоохоронці.

Ми вирішили дізнатися, що сталося, тому звернулися за коментарем до поліції та ДСНС.

Там нам повідомили, що наразі ніякої інформації щодо цього немає.

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