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У Дніпрі зачинили двері одного відомого ТРЦ: що відомо

Сьогодні 13:29
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Сьогодні, 3 лютого, у соціальних мережах повідомили, що ТРЦ "Приозерний" не працює.

Новости Днепра про У Дніпрі зачинили двері одного відомого ТРЦ: що відомо

Також зазначалося, що на місце прибули правоохоронці. 

Ми вирішили дізнатися, що сталося, тому звернулися за коментарем до поліції та ДСНС.

Там нам повідомили, що наразі ніякої інформації щодо цього немає.

Новости Днепра про У Дніпрі зачинили двері одного відомого ТРЦ: що відомо

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Новости Днепра про У Дніпрі зачинили двері одного відомого ТРЦ: що відомоУкраїнська

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