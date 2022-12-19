Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі вже два дні розшукують 25-річного хлопця

Сьогодні 10:42
просмотров

У Дніпрі розшукують 25-річного Максима Кирячка.

Новости Днепра про У Дніпрі вже два дні розшукують 25-річного хлопця

17 грудня він пішов з дому та зник. Останній раз його бачили приблизно о 18:00 в районі вулиці Фосфорної.

Прикмети: приблизно 185 см, спортивної статури, волосся коротке темно-русяве, очі сіро-блакитні, неголений.

Був одягнений: світлі джинси, темно-зелена куртка, темно-синя шапка, коричневі черевики та светр у широку смужку.

Особливі прикмети: кольорове тату від зап’ястя до ліктя.

Якщо ви бачили Максима чи знаєте, де він може бути, будь ласка, зателефонуйте за номерами (068) 777-01-12 або 102. Будь-яка інформація може бути потрібною.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі вже два дні розшукують 25-річного хлопцяУкраїнська

Автор:


#
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Не новорічна пожежа: у Дніпрі на Ялинковій горіла господарча споруда
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:30
    Не новорічна пожежа: у Дніпрі на Ялинковій горіла господарча споруда

    У Дніпрі на вулиці Ялиновій горіла господарча споруда, вогонь перекинувся…

    Сонячно, але прохолодно: погода у Дніпрі у понеділок, 19 грудня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 06:15
    Сонячно, але прохолодно: погода у Дніпрі у понеділок, 19 грудня

    Одягайтеся тепліше, друзі!

    З вікна однієї із “свічок” на Перемозі випала жінка
    Новини Дніпра
    Вчора 22:24
    З вікна однієї із “свічок” на Перемозі випала жінка

    Сьогодні у Дніпрі сталася трагедія.

    У частині Дніпра немає води через аварію на водоводі
    Новини Дніпра
    Вчора 20:52
    У частині Дніпра немає води через аварію на водоводі

    У КП “Дніпроводоканал” просять вибачення за тимчасові незручності.

    Наверх