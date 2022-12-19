У Дніпрі вже два дні розшукують 25-річного хлопця

17 грудня він пішов з дому та зник. Останній раз його бачили приблизно о 18:00 в районі вулиці Фосфорної.
Прикмети: приблизно 185 см, спортивної статури, волосся коротке темно-русяве, очі сіро-блакитні, неголений.
Був одягнений: світлі джинси, темно-зелена куртка, темно-синя шапка, коричневі черевики та светр у широку смужку.
Особливі прикмети: кольорове тату від зап’ястя до ліктя.
Якщо ви бачили Максима чи знаєте, де він може бути, будь ласка, зателефонуйте за номерами (068) 777-01-12 або 102. Будь-яка інформація може бути потрібною.
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