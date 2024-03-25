У Дніпрі викрили посадовців, які наживалися на літньому відпочинку дітей

У Дніпрі оголосили про підозру посадовцям міськради, які наживалися на безкоштовних таборах для дітей.

Як повідомили в Нацполіції, нещодавно викрили посадовців міської ради, які забирали собі гроші, отримані від батьків за відпочинок дітей у літніх таборах. Відомо, що держслужбовці керували розгалуженою мережею міських дитячих центрів. Влітку 2023 року вони організували літні платні табори для школярів на базі комунальних закладів. Батьки, які віддавали дітей на відпочинок, мали заплатити певну суму за літній табір. Проте дані послуги повинні бути безкоштовними, адже заклад є комунальним і фінансується коштом міської ради.

За даними поліції, схему привласнення коштів організувала директорка комунального закладу. Разом зі своїми п’ятьма заступниками та керівниками районних філій центру, вона створила мережу літніх дитячих таборів.

Як уточнили в прокуратурі, “послуги” оцінювали від 1200 до 3200 грн за зміну. За даними СБУ, “ділки” не робили виключення ні для кого: займалися поборами навіть з родин військовослужбовців та переселенців. Сплачені батьками кошти забирала організаторка і розподіляла між підлеглими.

За три місяці директорка та її заступники завдали пів мільйона гривень збитків територіальній громаді міста. Під час обшуків правоохоронці вилучили техніку та чорнові записи.

21 березня директорці та її підлеглим повідомили про підозру за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Усіх причетних взяти під варту.

Слідство ведуть поліціянти спільно з працівниками СБУ.

Читайте також:

Українська

Автор: