Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі викрили посадовців, які наживалися на літньому відпочинку дітей

У Дніпрі викрили посадовців, які наживалися на літньому відпочинку дітей

Сьогодні 16:24
просмотров

У Дніпрі оголосили про підозру посадовцям міськради, які наживалися на безкоштовних таборах для дітей.

Новости Днепра про У Дніпрі викрили посадовців, які наживалися на літньому відпочинку дітей

Як повідомили в Нацполіції, нещодавно викрили посадовців міської ради, які забирали собі гроші, отримані від батьків за відпочинок дітей у літніх таборах.

Відомо, що держслужбовці керували розгалуженою мережею міських дитячих центрів. Влітку 2023 року вони організували літні платні табори для школярів на базі комунальних закладів.

Батьки, які віддавали дітей на відпочинок, мали заплатити певну суму за літній табір. Проте дані послуги повинні бути безкоштовними, адже заклад є комунальним і фінансується коштом міської ради.

За даними поліції, схему привласнення коштів організувала директорка комунального закладу. Разом зі своїми п’ятьма заступниками та керівниками районних філій центру, вона створила мережу літніх дитячих таборів.

Як уточнили в прокуратурі, “послуги” оцінювали від 1200 до 3200 грн за зміну. За даними СБУ, “ділки” не робили виключення ні для кого: займалися поборами навіть з родин військовослужбовців та переселенців. Сплачені батьками кошти забирала організаторка і розподіляла між підлеглими.

За три місяці директорка та її заступники завдали пів мільйона гривень збитків територіальній громаді міста. Під час обшуків правоохоронці вилучили техніку та чорнові записи.

21 березня директорці та її підлеглим повідомили про підозру за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Усіх причетних взяти під варту. 

Слідство ведуть поліціянти спільно з працівниками СБУ.

Новости Днепра про У Дніпрі викрили посадовців, які наживалися на літньому відпочинку дітей

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі викрили посадовців, які наживалися на літньому відпочинку дітейУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Плавці з Дніпра вибороли 26 медалей на чемпіонаті України: з них 10 – “золоті”
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:48
    Плавці з Дніпра вибороли 26 медалей на чемпіонаті України: з них 10 – “золоті”

    Вітаємо!

    У Дніпрі під час останнього обстрілу постраждав храм УПЦ МП
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:46
    У Дніпрі під час останнього обстрілу постраждав храм УПЦ МП

    У Дніпрі під час обстрілу постраждав храм.

    11-класники Дніпра можуть безкоштовно готуватися до НМТ-2024: подробиці
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:45
    11-класники Дніпра можуть безкоштовно готуватися до НМТ-2024: подробиці

    У Дніпрі комунальне підприємство «єДніпро» оголосило про початок реєстрації на…

    Історичну будівлю у Дніпрі продають за 39 млн грн: як вона виглядає і що там було (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:41
    Історичну будівлю у Дніпрі продають за 39 млн грн: як вона виглядає і що там було (ФОТО)

    У Дніпрі продают старовинную будівлю, якій вже більше 150 років.…

    Наверх