У Дніпрі ввели додаткові аварійні відключення світла

У Дніпрі продовжують діяти аварійні відключення світла.

З 13:35 отримано команду на запровадження додаткових аварійних відключень у Дніпрі. Про це повідомила міська влада. Скільки годин триватимуть відключення, невідомо.

У ДТЕК раніше повідомляли, що енергетики стараються зробити так, щоб світло не відключали більше ніж на 8 годин.

Радимо зробити запас води, зарядити пристрої, якщо у вас ще є світло.

Нагадаємо, раніше в мережі почали розповсюджувати нові графіки відключення світла.

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