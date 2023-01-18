У Дніпрі ввели додаткові аварійні відключення світла

З 13:35 отримано команду на запровадження додаткових аварійних відключень у Дніпрі. Про це повідомила міська влада. Скільки годин триватимуть відключення, невідомо.
У ДТЕК раніше повідомляли, що енергетики стараються зробити так, щоб світло не відключали більше ніж на 8 годин.
Радимо зробити запас води, зарядити пристрої, якщо у вас ще є світло.
Нагадаємо, раніше в мережі почали розповсюджувати нові графіки відключення світла.
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