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У Дніпрі ввели додаткові аварійні відключення світла

Сьогодні 15:30
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У Дніпрі продовжують діяти аварійні відключення світла.

Новости Днепра про У Дніпрі ввели додаткові аварійні відключення світла

З 13:35 отримано команду на запровадження додаткових аварійних відключень у Дніпрі. Про це повідомила міська влада. Скільки годин триватимуть відключення, невідомо.

У ДТЕК раніше повідомляли, що енергетики стараються зробити так, щоб світло не відключали більше ніж на 8 годин. 

Радимо зробити запас води, зарядити пристрої, якщо у вас ще є світло. 

Нагадаємо, раніше в мережі почали розповсюджувати нові графіки відключення світла. 

Новости Днепра про У Дніпрі ввели додаткові аварійні відключення світла

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Новости Днепра про У Дніпрі ввели додаткові аварійні відключення світлаУкраїнська

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