У Дніпрі вщент згорів залишений в гаражі автомобіль

У Дніпрі рятувальники гасили палаючий в гаражі автомобіль.

Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС.

На вулиці Омеляновича-Павленко загорівся автомобіль, який залишили в гаражі. Виклик до рятувальників надійшов о 11 годині дня 4 серпня.

Приїхавши на місце інциденту, рятувальники з’ясували, що на території приватного обійстя горить гараж з автомобілем. До приїзду пожежників приміщення згоріло майже вщент.

Вогнем знищено дерев’яне перекриття гаража, легковий автомобіль «ЗАЗ 110247» та інше майно власників. Загальна площа пожежі становить 40 кв. м. Через півгодини займання повністю погасили.

Загиблих та травмованих немає.

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