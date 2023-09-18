Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі вщент згоріли дві автівки: що відомо

Сьогодні 14:39
просмотров

У Дніпрі в гаражах палали автівки.

Новости Днепра про У Дніпрі вщент згоріли дві автівки: що відомо

Про це повідомили в ДСНС. 

Зранку до рятувальників надійшла інформація про пожежу на вулиці Малахова, що в Чечелівському районі. Приїхавши на місце події, вогнеборці встановили, що загорівся гараж біля приватного будинку. 

Усередині знаходилося три автомобілі – «ВАЗ-2109» та «Ford Ka», та «Geely Emgrand». Внаслідок пожежі перші дві машини згоріли вщент, а третя сильно пошкоджена. Вогонь також поширився на гараж загальною площею 60 квадратних метрів. 

Через годину пожежу повністю загасили. Загиблих та травмованих немає.

Новости Днепра про У Дніпрі вщент згоріли дві автівки: що відомо

Нагадаємо, раніше у Дніпровському районі сталася пожежа на території приватного підприємства. Загорівся взуттєвий цех. Вогонь знищив полімерну сировину, готову продукцію (гумові калоші та чоботи), обладнання та пошкодив навіс, електрощитову.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі вщент згоріли дві автівки: що відомоУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі вщент згоріли дві автівки: що відомоРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Як сьогодні виглядає один із найпопулярніших ресторанів Дніпра: тут був відомий нічний клуб (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 14:52
Як сьогодні виглядає один із найпопулярніших ресторанів Дніпра: тут був відомий нічний клуб (ФОТО)

На височині у парку Шевченка кілька років стоїть покинутий  та…

У Дніпрі майже два десятки вулиць залишилися без води: коли її повернуть
Новини Дніпра
Сьогодні 13:50
У Дніпрі майже два десятки вулиць залишилися без води: коли її повернуть

Зробіть вдома запаси питної та технічної води!

ТОП-5 місць, куди можна піти у Дніпрі в будні
Новини Дніпра
Сьогодні 12:47
ТОП-5 місць, куди можна піти у Дніпрі в будні

Дніпро велике місто з різними цікавими локаціями, куди можна піти…

У Дніпрі рятують жінку, яка випала з балкона
Новини Дніпра
Сьогодні 11:51
У Дніпрі рятують жінку, яка випала з балкона

У Дніпрі лікують жінку, яка випала з балкона 3-го поверху.

Наверх