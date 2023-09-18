У Дніпрі вщент згоріли дві автівки: що відомо

Про це повідомили в ДСНС.
Зранку до рятувальників надійшла інформація про пожежу на вулиці Малахова, що в Чечелівському районі. Приїхавши на місце події, вогнеборці встановили, що загорівся гараж біля приватного будинку.
Усередині знаходилося три автомобілі – «ВАЗ-2109» та «Ford Ka», та «Geely Emgrand». Внаслідок пожежі перші дві машини згоріли вщент, а третя сильно пошкоджена. Вогонь також поширився на гараж загальною площею 60 квадратних метрів.
Через годину пожежу повністю загасили. Загиблих та травмованих немає.
Нагадаємо, раніше у Дніпровському районі сталася пожежа на території приватного підприємства. Загорівся взуттєвий цех. Вогонь знищив полімерну сировину, готову продукцію (гумові калоші та чоботи), обладнання та пошкодив навіс, електрощитову.
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