У Дніпрі вщент згоріли дві автівки: що відомо

У Дніпрі в гаражах палали автівки.

Про це повідомили в ДСНС.

Зранку до рятувальників надійшла інформація про пожежу на вулиці Малахова, що в Чечелівському районі. Приїхавши на місце події, вогнеборці встановили, що загорівся гараж біля приватного будинку.

Усередині знаходилося три автомобілі – «ВАЗ-2109» та «Ford Ka», та «Geely Emgrand». Внаслідок пожежі перші дві машини згоріли вщент, а третя сильно пошкоджена. Вогонь також поширився на гараж загальною площею 60 квадратних метрів.

Через годину пожежу повністю загасили. Загиблих та травмованих немає.

Нагадаємо, раніше у Дніпровському районі сталася пожежа на території приватного підприємства. Загорівся взуттєвий цех. Вогонь знищив полімерну сировину, готову продукцію (гумові калоші та чоботи), обладнання та пошкодив навіс, електрощитову.

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