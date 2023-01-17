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  • У Дніпрі вшанували загиблих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці

У Дніпрі вшанували загиблих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці

Сьогодні 16:54
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У суботу, 14 січня, російські окупанти вдарили ракетою Х-22 по багатоповерхівці на Набережній Перемоги.

Новости Днепра про У Дніпрі вшанували загиблих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці

Сьогодні, 17 січня, завершилися пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару. Вони тривали 69 годин, не припиняючись ні на хвилину. З-під завалів вдалося врятувати 39 містян. На жаль, ця ворожа атака забрала життя 45 людей, серед яких 6 дітей. 

Також сьогодні на місці вибуху зібралося керівництво Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області та особовий склад служби порятунку, керівники області й міста, правоохоронці, рідні жертв та небайдужі містяни, щоб хвилиною мовчання вшанувати загиблих внаслідок ракетного удару.

Новости Днепра про У Дніпрі вшанували загиблих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці

Новости Днепра про У Дніпрі вшанували загиблих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці

Новости Днепра про У Дніпрі вшанували загиблих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці

Присутні запалили лампадки та поклали квіти біля зруйнованого будинку.

Новости Днепра про У Дніпрі вшанували загиблих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці

Новости Днепра про У Дніпрі вшанували загиблих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці

Світла пам’ять загиблим! Щирі співчуття тим, хто втратив рідних та близьких у цій трагедії.

Ця рана назавжди залишиться у серці кожного.

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