У Дніпрі вшанували загиблих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці

У суботу, 14 січня, російські окупанти вдарили ракетою Х-22 по багатоповерхівці на Набережній Перемоги.

Сьогодні, 17 січня, завершилися пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару. Вони тривали 69 годин, не припиняючись ні на хвилину. З-під завалів вдалося врятувати 39 містян. На жаль, ця ворожа атака забрала життя 45 людей, серед яких 6 дітей.

Також сьогодні на місці вибуху зібралося керівництво Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області та особовий склад служби порятунку, керівники області й міста, правоохоронці, рідні жертв та небайдужі містяни, щоб хвилиною мовчання вшанувати загиблих внаслідок ракетного удару.

Присутні запалили лампадки та поклали квіти біля зруйнованого будинку.

Світла пам’ять загиблим! Щирі співчуття тим, хто втратив рідних та близьких у цій трагедії.

Ця рана назавжди залишиться у серці кожного.

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