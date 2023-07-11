У Дніпрі водій збив дитину на пішохідному переході та втік

Водій Audi збив дитину на пішохідному переході та покинув місце аварії. Чоловіка швидко наздогнала поліція та затримала. Виявилося, що він знаходився у стані алкогольного сп’яніння.
Дитину з травмами доставили до лікарні.
Джерело: “Дніпро Оперативний”
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