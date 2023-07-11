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У Дніпрі водій збив дитину на пішохідному переході та втік

Сьогодні 09:30
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У Дніпрі на вулиці Калиновій водій Audi збив дитину на пішохідному переході та втік з місця ДТП.

Новости Днепра про У Дніпрі водій збив дитину на пішохідному переході та втік

Водій Audi збив дитину на пішохідному переході та покинув місце аварії. Чоловіка швидко наздогнала поліція та затримала. Виявилося, що він знаходився у стані алкогольного сп’яніння. 

Дитину з травмами доставили до лікарні.

Джерело: “Дніпро Оперативний”

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