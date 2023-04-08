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  • У Дніпрі водій влаштував ДТП, коли йому стало зле за кермом: він помер у лікарні

У Дніпрі водій влаштував ДТП, коли йому стало зле за кермом: він помер у лікарні

Сьогодні 10:53
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У п'ятницю, 7 квітня, у Дніпрі автомобіль марки Chevrolet влетів у будинок №18 на вулиці Березинській.

Новости Днепра про У Дніпрі водій влаштував ДТП, коли йому стало зле за кермом: він помер у лікарні

Повідомляється, що водієві різко стало погано, тож він втратив керування. В іномарці, яка серйозно постраждала через зіткнення, чоловіка знайшли непритомним. 

На місце викликали медиків і правоохорнців. 

Водія терміново госпіталізували до лікарні. У медичному закладі він помер. 

Поліція встановлює всі обставини інциденту. 

Новости Днепра про У Дніпрі водій влаштував ДТП, коли йому стало зле за кермом: він помер у лікарні

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Новости Днепра про У Дніпрі водій влаштував ДТП, коли йому стало зле за кермом: він помер у лікарніУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі водій влаштував ДТП, коли йому стало зле за кермом: він помер у лікарніРусский

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