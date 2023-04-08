У Дніпрі водій влаштував ДТП, коли йому стало зле за кермом: він помер у лікарні

Повідомляється, що водієві різко стало погано, тож він втратив керування. В іномарці, яка серйозно постраждала через зіткнення, чоловіка знайшли непритомним.
На місце викликали медиків і правоохорнців.
Водія терміново госпіталізували до лікарні. У медичному закладі він помер.
Поліція встановлює всі обставини інциденту.
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