У Дніпрі вночі на Литовській горів мікроавтобус (ФОТО)

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 01:09.
Прибувши на місце, рятувальники встановили, що займання виникло в моторному відсіку автомобіля Mercedes-Sprinter під час тимчасової зупинки.
Пожежу локалізували о 01:21 та ліквідували о 01:30. Вогонь встиг пошкодити моторний відсік транспортного засобу на площі 1.5 кв. м.
На щастя, ніхто не постраждав.
До місця виклику залучили 6 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кам’янському вночі горів Opel.
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