Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі вночі на Литовській горів мікроавтобус (ФОТО)

Сьогодні 14:48
просмотров

Сьогодні вночі на вулиці Литовській сталася пожежа.

Новости Днепра про У Дніпрі вночі на Литовській горів мікроавтобус (ФОТО)

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 01:09.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що займання виникло в моторному відсіку автомобіля Mercedes-Sprinter під час тимчасової зупинки.

Новости Днепра про У Дніпрі вночі на Литовській горів мікроавтобус (ФОТО)

Пожежу локалізували о 01:21 та ліквідували о 01:30. Вогонь встиг пошкодити моторний відсік транспортного засобу на площі 1.5 кв. м.

Новости Днепра про У Дніпрі вночі на Литовській горів мікроавтобус (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі вночі на Литовській горів мікроавтобус (ФОТО)

На щастя, ніхто не постраждав.

До місця виклику залучили 6 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кам’янському вночі горів Opel

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі вночі на Литовській горів мікроавтобус (ФОТО)Українська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Дніпропетровщині цуценя впало в 5-метровий колодязь: його діставали рятувальники
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:44
    На Дніпропетровщині цуценя впало в 5-метровий колодязь: його діставали рятувальники

    Сьогодні, 10 квітня, о 09:03 на лінію «101» зателефонував стурбований…

    У Дніпрі перехожі врятували від самогубства чоловіка: коментар поліції
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:31
    У Дніпрі перехожі врятували від самогубства чоловіка: коментар поліції

    Учора вдень, 9 квітня, на вулиці Марії Лисиченко перехожі помітили…

    Новомосковськ готують до перейменування
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:41
    Новомосковськ готують до перейменування

    У Новомосковську на Дніпропетровщині серйозно задумалися над перейменуванням.

    Вогонь охопив весь салон: у Кам’янському вночі горів Opel
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:21
    Вогонь охопив весь салон: у Кам’янському вночі горів Opel

    Що стало причиною займання - поки невідомо.

    Наверх