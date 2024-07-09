У Дніпрі вночі лунали вибухи: що відомо

Близько 23:40 8 липня під час повітряної тривоги у місті пролунало щонайменше 2 вибухи. Перед цим о 23:38 Повітряні сили ЗСУ попередили про ракету, яка тримала курс у напрямку Дніпра.
Очільник ОВА Сергій Лисак доповів про те, що вночі над областю сили ППО збили дві ракети ворога.
А також повідомив про черговий обстріл Нікопольщини:
Ввечері агресор продовжував бити по Нікопольщині. Цілив по району і з самого ранку,- йдеться у дописі Лисака.
Ворог атакував район дронами-камікадзе та важкою артилерією. Зокрема під ударом опинились Нікополь, Покровська та Мирівська громади.
Внаслідок обстрілу постраждала 79-річна жінка, лікуватиметься амбулаторно.
Понівечені: п’ятиповерхівка, приватний будинок й 2 авто.
Станом на 07:45 – відбій повітряної тривоги. До цього повідомлялося про загрозу балістичного озброєння зі сходу.
Нагадаємо, вчора ми писали, що у Дніпрі через обстріл 8 липня пошкоджено 10 багатоповерхівок та 2 гуртожитки.
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