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У Дніпрі вночі лунали вибухи: що відомо

Сьогодні 07:47
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Стали відомі причини вибухів, які чули дніпряни в ніч з 8 на 9 липня.

Новости Днепра про У Дніпрі вночі лунали вибухи: що відомо

Близько 23:40 8 липня під час повітряної тривоги у місті пролунало щонайменше 2 вибухи. Перед цим о 23:38 Повітряні сили ЗСУ попередили про ракету, яка тримала курс у напрямку Дніпра. 

Очільник ОВА Сергій Лисак доповів про те, що вночі над областю сили ППО збили дві ракети ворога.

А також повідомив про черговий обстріл Нікопольщини: 

Ввечері агресор продовжував бити по Нікопольщині. Цілив по району і з самого ранку,- йдеться у дописі Лисака.

Ворог атакував район дронами-камікадзе та важкою артилерією. Зокрема під ударом опинились Нікополь, Покровська та Мирівська громади.

Внаслідок обстрілу постраждала 79-річна жінка, лікуватиметься амбулаторно. 

Понівечені: п’ятиповерхівка, приватний будинок й 2 авто. 

Станом на 07:45 – відбій повітряної тривоги. До цього повідомлялося про загрозу балістичного озброєння зі сходу. 

Нагадаємо, вчора ми писали, що у Дніпрі через обстріл 8 липня пошкоджено 10 багатоповерхівок та 2 гуртожитки.

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