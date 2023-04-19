У Дніпрі вночі автівка зіткнулася зі скутером: постраждав кур’єр Glovo
У Дніпрі вночі автівка зіткнулася зі скутером: постраждав кур’єр Glovo
Сьогодні 10:25
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У Дніпрі водій збив кур'єра на скутері.
У ніч на середу, 19 квітня, Honda зіткнулася зі скутером, на якому пересувався кур’єр служби доставки Glovo. Сталося це на перехресті вулиць Янтарної та Грінченко. Про це повідомляють в Telegram-каналі “Дніпро Оперативний”.
Попередньо відомо, що кермувальник Honda не пропустив скутер та врізався в нього. Внаслідок аварії кур’єр отримав тяжкі травми та був госпіталізований до лікарні. На місці інциденту працювали інспектори патрульної поліції.
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