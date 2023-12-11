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  • У Дніпрі відразу на трьох мостах утворилися величезні затори (ФОТО, ВІДЕО)

У Дніпрі відразу на трьох мостах утворилися величезні затори (ФОТО, ВІДЕО)

Сьогодні 08:33
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Новости Днепра про У Дніпрі відразу на трьох мостах утворилися величезні затори (ФОТО, ВІДЕО)

Сьогодні, 11 грудня, у Дніпрі ранок почався із заторів відразу на трьох мостах.

Так, на Центральному, Амурському та Кайдацькому мостах ускладнено рух у напрямку правого берега.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

За попередньою інформацією, в усіх трьох випадках причинами виникнення заторів стали незначні ДТП. На місці працюють правоохоронці.

Новости Днепра про У Дніпрі відразу на трьох мостах утворилися величезні затори (ФОТО, ВІДЕО)

Новости Днепра про У Дніпрі відразу на трьох мостах утворилися величезні затори (ФОТО, ВІДЕО)

Враховуйте цю інформацію та плануйте свої поїздки заздалегідь.

Нагадаємо, раніше ми писали, що синоптики попередили мешканців Дніпра про небезпеку жовтого рівня: деталі.

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Новости Днепра про У Дніпрі відразу на трьох мостах утворилися величезні затори (ФОТО, ВІДЕО)Українська

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