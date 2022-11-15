У Дніпрі відпустили під домашній арешт водія, який збив на Барикадній двох чоловіків

Потерпілих у непритомному стані госпіталізували.
Пізніше патрульні виявили ймовірного порушника. Поліцейські затримали 54-річного кермувальника та викликали слідчого з ДТП. Автомобіль евакуювали на штрафмайданчик.
А зараз стало відомо, що уже через два дні після аварії суд відпустив зловмисника під домашній арешт.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на позиціях рф на Херсонщині знайшли повішених червонокнижних тварин.
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