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  • У Дніпрі відпустили під домашній арешт водія, який збив на Барикадній двох чоловіків

У Дніпрі відпустили під домашній арешт водія, який збив на Барикадній двох чоловіків

Сьогодні 11:05
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Уночі 6 листопада на перехресті вулиці Барикадної та проспекта Яворницького сталася ДТП: водій автомобіля Mercedes збив двох чоловіків та втік з місця аварії.

Новости Днепра про У Дніпрі відпустили під домашній арешт водія, який збив на Барикадній двох чоловіків

Потерпілих у непритомному стані госпіталізували.

Пізніше патрульні виявили ймовірного порушника. Поліцейські затримали 54-річного кермувальника та викликали слідчого з ДТП. Автомобіль евакуювали на штрафмайданчик.

Новости Днепра про У Дніпрі відпустили під домашній арешт водія, який збив на Барикадній двох чоловіків

А зараз стало відомо, що уже через два дні після аварії суд відпустив зловмисника під домашній арешт.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на позиціях рф на Херсонщині знайшли повішених червонокнижних тварин.

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Новости Днепра про У Дніпрі відпустили під домашній арешт водія, який збив на Барикадній двох чоловіківУкраїнська

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