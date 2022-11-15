У Дніпрі відпустили під домашній арешт водія, який збив на Барикадній двох чоловіків

Уночі 6 листопада на перехресті вулиці Барикадної та проспекта Яворницького сталася ДТП: водій автомобіля Mercedes збив двох чоловіків та втік з місця аварії.

Потерпілих у непритомному стані госпіталізували.

Пізніше патрульні виявили ймовірного порушника. Поліцейські затримали 54-річного кермувальника та викликали слідчого з ДТП. Автомобіль евакуювали на штрафмайданчик.

А зараз стало відомо, що уже через два дні після аварії суд відпустив зловмисника під домашній арешт.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на позиціях рф на Херсонщині знайшли повішених червонокнижних тварин.

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