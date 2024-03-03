У Дніпрі від отриманих травм помер водій легковика, який зіткнувся з маршруткою на вул. Зимових Походів

Про це повідомляє Інформатор з посиланням на власні джерела.
Лікарі 6 днів боролися за життя водія.
Нагадаємо про цю страшну аварію, яка трапилася 26 лютого.
Тоді водій легковика на швидкості в’їхав в маршрутку.
В салоні на той час перебували 12 пасажирів, 8 з них отримали травми різного ступеня важкості.
Вік постраждалих від 21 до 67 років.
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