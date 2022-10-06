У Дніпрі в трамваї №1 з’явився добрий кондуктор, який роздає цукерки

Дніпряни у захваті від позитивного водія.

Вчора, 5 жовтня, у Дніпрі у трамваї №1 кондуктор роздавав смачні цукерки пасажирам у салоні. Про це стало відомо з фейсбук групи “Файне місто Дніпро”.

Учасники групи охоче відреагували на цю новину. Кажуть, дуже вдячні кондукторові за те, що дарує гарний настрій і в такий спосіб ділиться добрими емоціями.

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