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У Дніпрі в трамваї №1 з’явився добрий кондуктор, який роздає цукерки

Вчора 08:00
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Дніпряни у захваті від позитивного водія.

Новости Днепра про У Дніпрі в трамваї №1 з'явився добрий кондуктор, який роздає цукерки

Вчора, 5 жовтня, у Дніпрі у трамваї №1 кондуктор роздавав смачні цукерки пасажирам у салоні. Про це стало відомо з фейсбук групи “Файне місто Дніпро”.

Учасники групи охоче відреагували на цю новину. Кажуть, дуже вдячні кондукторові за те, що дарує гарний настрій і в такий спосіб ділиться добрими емоціями.

Новости Днепра про У Дніпрі в трамваї №1 з'явився добрий кондуктор, який роздає цукерки

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Новости Днепра про У Дніпрі в трамваї №1 з'явився добрий кондуктор, який роздає цукеркиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі в трамваї №1 з'явився добрий кондуктор, який роздає цукеркиРусский

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