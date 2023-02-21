У Дніпрі в палаючому будинку знайшли тіло чоловіка

Як розповіли дніпровські рятувальники, зранку 21 лютого їм надійшло повідомлення про те, що на вулиці Гусина в Амур-Ниждніпровському районі Дніпра загорівся будинок.
Приїхавши на виклик, рятувальники побачили, що горить приватний будинок. Займання почалося в одній із кімнат. Під час гасіння пожежі, вогнеборці знайшли тіло чоловіка без ознак життя. Його вік та особа встановлюється.
Через 10 хвилин займання загасили. Вогонь встиг пошкодити домашнє майно в помешканні. Причини пожежі з’ясовуються.
Нагадаємо, раніше ми писали про пожежу в місті Покров, під час якої рятувальники врятували двох людей. А в Дніпрі посеред річки на крижині помітили людину.
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