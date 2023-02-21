Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі в палаючому будинку знайшли тіло чоловіка

Сьогодні 10:57
просмотров

У Дніпрі чоловік загинув під час пожежі.

Новости Днепра про У Дніпрі в палаючому будинку знайшли тіло чоловіка

Як розповіли дніпровські рятувальники, зранку 21 лютого їм надійшло повідомлення про те, що на вулиці Гусина в Амур-Ниждніпровському районі Дніпра загорівся будинок.

Приїхавши на виклик, рятувальники побачили, що горить приватний будинок. Займання почалося в одній із кімнат. Під час гасіння пожежі, вогнеборці знайшли тіло чоловіка без ознак життя. Його вік та особа встановлюється. 

Через 10 хвилин займання загасили. Вогонь встиг пошкодити домашнє майно в помешканні. Причини пожежі з’ясовуються.

Нагадаємо, раніше ми писали про пожежу в місті Покров, під час якої рятувальники врятували двох людей. А в Дніпрі посеред річки на крижині помітили людину.

Читайте також: 

Новости Днепра про У Дніпрі в палаючому будинку знайшли тіло чоловікаУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі рятують 47-річного чоловіка, якому вибухом розтрощило ноги
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:21
    У Дніпрі рятують 47-річного чоловіка, якому вибухом розтрощило ноги

    У Дніпрі рятують чоловіка, у якого зупинилося серце та розтрощило…

    Рівень небезпеки І: сьогодні у Дніпрі оголосили штормове попередження
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:12
    Рівень небезпеки І: сьогодні у Дніпрі оголосили штормове попередження

    Бережіть себе!

    Тюрма замість прибутку: у Новомосковському районі чоловік торгував зброєю та боєприпасами
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    Тюрма замість прибутку: у Новомосковському районі чоловік торгував зброєю та боєприпасами

    У Новомосковському районі поліцейські спіймали торговця зброєю та боєприпасами.

    Ледь не згоріли: на Дніпропетровщині рятувальники витягли людей з палаючої квартири
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:30
    Ледь не згоріли: на Дніпропетровщині рятувальники витягли людей з палаючої квартири

    21-го лютого о 01:38 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення…

    Наверх