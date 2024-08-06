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У Дніпрі в Нижньодніпровському районі невідомий розбив вітрину магазину та вкрав товар

Сьогодні 11:28
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У Дніпрі затримали ймовірного крадія.

Новости Днепра про У Дніпрі в Нижньодніпровському районі невідомий розбив вітрину магазину та вкрав товар

У ніч на 6 серпня на спецлінію “102” надійшло повідомлення від містян про те, що в Нижньодніпровському районі у Дніпрі невідомий розбив вітрину одного з місцевих магазинів, забрав зсередини товар та втік у невідомому напрямку. 

Поліцейські одразу вирушили на місце, а після прибуття стали на пошуки та почали відпрацьовувати район. Згодом, у сусідньому дворі правоохоронці помітили дивного чоловіка із сумкою. На його руках були подряпини від розбитого скла.

Із ним поспілкувались поліціянти та провели поверхневу перевірку, під час якої в сумці виявили товар, який той, ймовірно щойно викрав у магазині. 

На місце інциденту викликали слідчо-оперативну групу. У справі розбиратиметься слідчий.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині затримали квартирного крадія.

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Новости Днепра про У Дніпрі в Нижньодніпровському районі невідомий розбив вітрину магазину та вкрав товарУкраїнська

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