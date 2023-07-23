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  • У Дніпрі в Новокодацькому районі полум’я охопило приватний будинок (ФОТО, ВІДЕО)

У Дніпрі в Новокодацькому районі полум’я охопило приватний будинок (ФОТО, ВІДЕО)

Сьогодні 16:19
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У неділю, 23 липня, на вулиці Великий Яр Новокодацького району міста Дніпро сталася пожежа. Там загорілася споруда на території приватного домоволодіння.

Новости Днепра про У Дніпрі в Новокодацькому районі полум'я охопило приватний будинок (ФОТО, ВІДЕО)

Повідомлення про займання надійшло до Служби порятунку «101» о 12:03. Про це пише пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що на території приватного домоволодіння горить будівля літньої кухні, та існує загроза розповсюдження вогню на поблизу розташований житловий будинок. 

Новости Днепра про У Дніпрі в Новокодацькому районі полум'я охопило приватний будинок (ФОТО, ВІДЕО) Новости Днепра про У Дніпрі в Новокодацькому районі полум'я охопило приватний будинок (ФОТО, ВІДЕО)

За годину пожежу ліквідували. Загиблих та травмованих, на щастя, немає.

Новости Днепра про У Дніпрі в Новокодацькому районі полум'я охопило приватний будинок (ФОТО, ВІДЕО)

Полум’я знищило дах та майно всередині господарчої споруди, пошкодило фасад житлового будинку та два металопластикові вікна.

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Новости Днепра про У Дніпрі в Новокодацькому районі полум'я охопило приватний будинок (ФОТО, ВІДЕО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі в Новокодацькому районі полум'я охопило приватний будинок (ФОТО, ВІДЕО)Русский

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