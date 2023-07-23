У Дніпрі в Новокодацькому районі полум’я охопило приватний будинок (ФОТО, ВІДЕО)

Повідомлення про займання надійшло до Служби порятунку «101» о 12:03. Про це пише пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
Прибувши на місце, рятувальники встановили, що на території приватного домоволодіння горить будівля літньої кухні, та існує загроза розповсюдження вогню на поблизу розташований житловий будинок.
За годину пожежу ліквідували. Загиблих та травмованих, на щастя, немає.
Полум’я знищило дах та майно всередині господарчої споруди, пошкодило фасад житлового будинку та два металопластикові вікна.
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