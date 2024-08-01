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У Дніпрі в майже 30 школах міста зміняться директори

Сьогодні 20:03
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Директорів обиратимуть на конкурсній основі.

Новости Днепра про У Дніпрі в майже 30 школах міста зміняться директори

У Дніпрі стартував конкурс на посаду директорів шкіл.

Як повідомили в ГумДепі 29 шкіл отримають нових директорів. Прийом документів від потенційних кандидатів триватиме до 13 серпня 2024 року. 

Оберуть нових очільників у таких навчальних закладах:

  • гімназія № 43
  • СЗШ № 133
  • ліцей № 134 гуманістичного навчання і виховання
  • ліцей № 7
  • гімназія № 88
  • НВК № 103
  • гімназія № 141
  • гімназія № 35
  • ліцей інформаційних технологій
  • гімназія № 37
  • гімназія № 109
  • гімназія № 110
  • НВК № 122
  • гімназія № 125
  • ліцей № 67 “Джерело”
  • СЗШ № 76
  • гімназія № 79
  • ліцей митно-податковоїсправи з посиленою військово-фізтчною підготовкою
  • гімназія № 75
  • Вальдорфська середня загальноосвітня школа
  • гімназія № 2
  • гімназія № 82
  • гімназія № 19
  • НВК № 48
  • гімназія № 52
  • гімназія № 80
  • гімназія № 112
  • гімназія № 119
  • ліцей № 137

Детальніше ТУТ.

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Новости Днепра про У Дніпрі в майже 30 школах міста зміняться директориУкраїнська

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