У Дніпрі в майже 30 школах міста зміняться директори
Директорів обиратимуть на конкурсній основі.
У Дніпрі стартував конкурс на посаду директорів шкіл.
Як повідомили в ГумДепі 29 шкіл отримають нових директорів. Прийом документів від потенційних кандидатів триватиме до 13 серпня 2024 року.
Оберуть нових очільників у таких навчальних закладах:
гімназія № 43 СЗШ № 133 ліцей № 134 гуманістичного навчання і виховання ліцей № 7 гімназія № 88 НВК № 103 гімназія № 141 гімназія № 35 ліцей інформаційних технологій гімназія № 37 гімназія № 109 гімназія № 110 НВК № 122 гімназія № 125 ліцей № 67 “Джерело” СЗШ № 76 гімназія № 79 ліцей митно-податковоїсправи з посиленою військово-фізтчною підготовкою гімназія № 75 Вальдорфська середня загальноосвітня школа гімназія № 2 гімназія № 82 гімназія № 19 НВК № 48 гімназія № 52 гімназія № 80 гімназія № 112 гімназія № 119 ліцей № 137
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