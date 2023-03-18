У Дніпрі в ДТП постраждала дев’ятирічна дівчинка: що трапилося

ДТП трапилася приблизно о 10 ранку. Про це повідомляє “Репортер”.
За словами свідків, водій автомобіля марки Fiat Linea при зміні напрямку руху не переконався в безпечності маневру та спричинив зіткнення з машиною Daewoo Lanos. В салоні другого легковика знаходилася пасажирка 2013 року народження.
Дівчинку з травмами госпіталізували до лікарні на “швидкій”. Медики встановили попередній діагноз – «забій лобової області голови та гематоми».
Обставини та деталі аварії з’ясовують правоохоронці.
Читайте також:
Автор:
Цієї ночі Росія скоїла черговий військовий злочин, здійснивши повітряну атаку…
У Дніпрі безвісти зникла жінка на ім'я Альона Богданова, яка…
У п'ятницю, 17 березня, неподалік села Андріївка Новомосковського району загорівся…
Суд довів, що 32-річний уродженець Дніпропетровщини без постійного місця проживання…