У Дніпрі в ДТП постраждала дев’ятирічна дівчинка: що трапилося

У суботу, 18 березня, у Дніпрі на перехресті вулиць Бориса Кротова та Краснопільської сталася аварія. У результаті зіткнення двох автівок постраждала маленька пасажирка.

ДТП трапилася приблизно о 10 ранку. Про це повідомляє “Репортер”.

За словами свідків, водій автомобіля марки Fiat Linea при зміні напрямку руху не переконався в безпечності маневру та спричинив зіткнення з машиною Daewoo Lanos. В салоні другого легковика знаходилася пасажирка 2013 року народження.

Дівчинку з травмами госпіталізували до лікарні на “швидкій”. Медики встановили попередній діагноз – «забій лобової області голови та гематоми».

Обставини та деталі аварії з’ясовують правоохоронці.

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