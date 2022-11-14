У Дніпрі в багатоповерхівці на Набережній Перемоги згоріла квартира
У Дніпрі згоріла квартира.
Про це розповіли дніпровські рятувальники.
Близько 10 години 14 листопада до вогнеборців звернулися місцеві мешканці, які розповіли, що в одній із квартир багатоповерхівки по вулиці Набережна Перемоги сталася пожежа.
Прибувши на місце, рятувальники встановили, що займання виникло у трикімнатній квартирі, розташованій на четвертому поверсі 12-поверхового житлового будинку.
Рятувальники оперативно загасили пожежу. Загиблих та постраждалих немає. Вогнем знищено меблі, пошкоджено домашнє майно, оздоблення стін та стелі в одній з кімнат квартири на загальній площі 20 кв.м.
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Українська Яна Юхименко
Автор:
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