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У Дніпрі в багатоповерхівці на Набережній Перемоги згоріла квартира

Сьогодні 14:05
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У Дніпрі згоріла квартира.

Новости Днепра про У Дніпрі в багатоповерхівці на Набережній Перемоги згоріла квартира

Про це розповіли дніпровські рятувальники.
 
Близько 10 години 14 листопада до вогнеборців звернулися місцеві мешканці, які розповіли, що в одній із квартир багатоповерхівки по вулиці Набережна Перемоги сталася пожежа.
 
Прибувши на місце, рятувальники встановили, що займання виникло у трикімнатній квартирі, розташованій на четвертому поверсі 12-поверхового житлового будинку.
 
Рятувальники оперативно загасили пожежу. Загиблих та постраждалих немає. Вогнем знищено меблі, пошкоджено домашнє майно, оздоблення стін та стелі в одній з кімнат квартири на загальній площі 20 кв.м.

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Новости Днепра про У Дніпрі в багатоповерхівці на Набережній Перемоги згоріла квартираУкраїнська

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