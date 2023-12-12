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У Дніпрі в АНД районі спалахнула масштабна пожежа: коментар ДСНС

Сьогодні 10:00
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Площа пожежі склала 60 кв. м.

Новости Днепра про У Дніпрі в АНД районі спалахнула масштабна пожежа: коментар ДСНС

Уночі на лінію «101» повідомили про масштабну пожежу на вулиці Детальбудівська Амур-Нижньодніпровського району.

На місце оперативно прибули рятувальники. Там вони з’ясували, що горить одноповерховий житловий будинок на площі 60 кв. м.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Займання ліквідували о 04:39.

На щастя, ніхто не постраждав.

До гасіння пожежі залучили 9 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про У Дніпрі в АНД районі спалахнула масштабна пожежа: коментар ДСНС

Новости Днепра про У Дніпрі в АНД районі спалахнула масштабна пожежа: коментар ДСНС

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Криворізькому районі сталися дві пожежі: двох чоловіків витягли з вогню, ще одна людина – згоріла.

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Новости Днепра про У Дніпрі в АНД районі спалахнула масштабна пожежа: коментар ДСНСУкраїнська

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