У Дніпрі в АНД районі горів двоповерховий будинок (ФОТО)

Сьогодні, 14 липня, в АНД районі на вулиці Олександра Таушева горів будинок.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію «101» надійшов о 12:13.

Рятувальники оперативно виїхали на місце. Там вони встановили, що займання виникло в кімнаті на другому поверсі двоповерхового житлового будинку.

Пожежу локалізували о 12:46 та ліквідували о 13:06. Вогонь пошкодив дах будинку та майно всередині на площі 25 кв. м.

На щастя, ніхто не постраждав.

До гасіння пожежі залучили 9 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на ходу задимівся трамвай (ВІДЕО).

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