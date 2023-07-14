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У Дніпрі в АНД районі горів двоповерховий будинок (ФОТО)

Сьогодні 15:55
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Сьогодні, 14 липня, в АНД районі на вулиці Олександра Таушева горів будинок.

Новости Днепра про У Дніпрі в АНД районі горів двоповерховий будинок (ФОТО)

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію «101» надійшов о 12:13.

Рятувальники оперативно виїхали на місце. Там вони встановили, що займання виникло в кімнаті на другому поверсі двоповерхового житлового будинку.

Пожежу локалізували о 12:46 та ліквідували о 13:06. Вогонь пошкодив дах будинку та майно всередині на площі 25 кв. м.

На щастя, ніхто не постраждав.

До гасіння пожежі залучили 9 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про У Дніпрі в АНД районі горів двоповерховий будинок (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі в АНД районі горів двоповерховий будинок (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі в АНД районі горів двоповерховий будинок (ФОТО)

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на ходу задимівся трамвай (ВІДЕО).

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Новости Днепра про У Дніпрі в АНД районі горів двоповерховий будинок (ФОТО)Українська

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