У Дніпрі в АНД районі горів двоповерховий будинок (ФОТО)

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію «101» надійшов о 12:13.
Рятувальники оперативно виїхали на місце. Там вони встановили, що займання виникло в кімнаті на другому поверсі двоповерхового житлового будинку.
Пожежу локалізували о 12:46 та ліквідували о 13:06. Вогонь пошкодив дах будинку та майно всередині на площі 25 кв. м.
На щастя, ніхто не постраждав.
До гасіння пожежі залучили 9 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на ходу задимівся трамвай (ВІДЕО).
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