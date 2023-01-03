У Дніпрі у житловому будинку стався вибух: що відомо

У Дніпрі у житловому будинку в Новокодацькому районі пролунав вибух.

Як повідомили у міськраді, 34 річний чоловік на одній з вулиць міста знайшов невідомий саморобний вибуховий пристрій, забрав його додому, де той здетоновув.

Внаслідок вибуху містянин отримав ушкодження ока.

Будь ласка, не чіпайте невідомі предмети, а у разі їх виявлення відразу телефонуйте “101” або “102”!

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