У Дніпрі у супермаркеті продають “Оргазм”

Мешканці Дніпра в одному із супермаркетів у відділі кулінарії помітили салат із пікантною назвою – “Оргазм”.
Фото містяни опублікували у соцмережі.
В якому саме магазині продається така страва – не зазначається. На ціннику видно, що 100 грамів салату коштують 47,50, тобто за кілограм – 475 гривень.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в одному із супермаркетів містяни купили несвіжу рибу.
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