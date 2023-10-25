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У Дніпрі у супермаркеті продають “Оргазм”

25.10.2023 16:36
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Цікаво, це про смакові якості самої страви.

Новости Днепра про У Дніпрі у супермаркеті продають

Мешканці Дніпра в одному із супермаркетів у відділі кулінарії помітили салат із пікантною назвою – “Оргазм”.

Фото містяни опублікували у соцмережі.

В якому саме магазині продається така страва – не зазначається. На ціннику видно, що 100 грамів салату коштують 47,50, тобто за кілограм – 475 гривень.

Новости Днепра про У Дніпрі у супермаркеті продають

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в одному із супермаркетів містяни купили несвіжу рибу.

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