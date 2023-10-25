В Днепре в супермаркете продают «Оргазм»

Интересно, это о вкусовых качествах самого блюда.

Жители Днепра в одном из супермаркетов в отделе кулинарии заметили салат с пикантным названием — «Оргазм».

Фото горожане опубликовали в соцсети.

В каком магазине продается такое блюдо – не отмечается. На ценнике видно, что 100 граммов салата стоят 47,50, то есть за килограмм – 475 гривен.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в одном из супермаркетов горожане купили несвежую рыбу.

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