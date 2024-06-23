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У Дніпрі у Самарському районі загорівся будинок

Сьогодні 11:32
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У Дніпрі вогнеборці ліквідували пожежу у Самарському районі.

Новости Днепра про У Дніпрі у Самарському районі загорівся будинок

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Пожежа спалахнула вчора, 22 червня о 16:35, на вулиці Роз’їзна Самарського району міста Дніпро. 

По прибуттю співробітників ДСНС встановлено, що горить дах одноповерхової покинутої будівлі та майно всередині. Загальна площа пожежі склала 100 кв.м, — йдеться у дописі рятувальників.

На щастя, загиблих та травмованих немає.

На місці працювали 8 вогнеборців та спеціальна техніка.

Сьогодні ми писали про те, що ворог знову обстрілював Нікопольщину з важкої артилерії.

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