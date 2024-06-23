У Дніпрі у Самарському районі загорівся будинок

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Пожежа спалахнула вчора, 22 червня о 16:35, на вулиці Роз’їзна Самарського району міста Дніпро.
По прибуттю співробітників ДСНС встановлено, що горить дах одноповерхової покинутої будівлі та майно всередині. Загальна площа пожежі склала 100 кв.м, — йдеться у дописі рятувальників.
На щастя, загиблих та травмованих немає.
На місці працювали 8 вогнеборців та спеціальна техніка.
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