У Дніпрі у Самарському районі загорівся будинок

У Дніпрі вогнеборці ліквідували пожежу у Самарському районі.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Пожежа спалахнула вчора, 22 червня о 16:35, на вулиці Роз’їзна Самарського району міста Дніпро.

По прибуттю співробітників ДСНС встановлено, що горить дах одноповерхової покинутої будівлі та майно всередині. Загальна площа пожежі склала 100 кв.м, — йдеться у дописі рятувальників.

На щастя, загиблих та травмованих немає.

На місці працювали 8 вогнеборців та спеціальна техніка.

Сьогодні ми писали про те, що ворог знову обстрілював Нікопольщину з важкої артилерії.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: