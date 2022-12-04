У Дніпрі у деяких мешканців через відключення світла зникла вода: адреси

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Через екстрені відключення світла в деяких районах міста припинили водопостачання.
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Водопостачання буде відновлено після подачі електроенергії.
Про це інформує КП “Дніпроводоканал”.
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