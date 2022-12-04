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  • У Дніпрі у деяких мешканців через відключення світла зникла вода: адреси

У Дніпрі у деяких мешканців через відключення світла зникла вода: адреси

Сьогодні 12:01
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У Дніпрі сьогодні, 4 грудня, не діють графіки віялових відключень світла.

Через екстрені відключення світла в деяких районах міста припинили водопостачання. 

Адреси: 

  • вул. Міхновського, 2-31;
  • пров. Фестивальний, 1-31;
  • пр. Мир, 1-95;
  • вул. Березинська, 22-61;
  • вул. Генерала Захарченка, 1–15;
  • пров. Вільний, 2-12;
  • вул. Усенка, 1-23;
  • вул. Донецьке шосе, 97-137.

Водопостачання буде відновлено після подачі електроенергії.

Про це інформує КП “Дніпроводоканал”.

Новости Днепра про У Дніпрі у деяких мешканців через відключення світла зникла вода: адреси

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Новости Днепра про У Дніпрі у деяких мешканців через відключення світла зникла вода: адресиУкраїнська

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