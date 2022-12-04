У Дніпрі у деяких мешканців через відключення світла зникла вода: адреси

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У Дніпрі сьогодні, 4 грудня, не діють графіки віялових відключень світла. Через екстрені відключення світла в деяких районах міста припинили водопостачання. Адреси: вул. Міхновського, 2-31;

пров. Фестивальний, 1-31;

пр. Мир, 1-95;

вул. Березинська, 22-61;

вул. Генерала Захарченка, 1–15;

пров. Вільний, 2-12;

вул. Усенка, 1-23;

вул. Донецьке шосе, 97-137. Водопостачання буде відновлено після подачі електроенергії. Про це інформує КП “Дніпроводоканал”. Українська Елизавета Бельмас Автор:

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