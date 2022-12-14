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У Дніпрі у багатоповерхівці горіла квартира: є постраждалі

Сьогодні 10:14
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Сьогодні, 14 грудня, о 00:34 на лінію «101» повідомили про пожежу на бульварі Рубіновому.

Новости Днепра про У Дніпрі у багатоповерхівці горіла квартира: є постраждалі

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Рятувальники оперативно виїхали на місце, там вони встановили, що пожежа виникла в квартирі на п’ятому поверсі чотирнадцятиповерхового житлового будинку.

Вогнеборці о 01:04 пожежу локалізували, а о 01:29 ліквідували.

Новости Днепра про У Дніпрі у багатоповерхівці горіла квартира: є постраждалі

Новости Днепра про У Дніпрі у багатоповерхівці горіла квартира: є постраждалі

На жаль, постраждав чоловік 1991 року народження. Він отримав опіки тіла. Постраждалого госпіталізували до лікарні.

Крім того, вогонь знищив меблі та речі домашнього вжитку на загальній площі 40 кв. м.

До гасіння пожежі залучили 20 чоловік особового складу та 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про У Дніпрі у багатоповерхівці горіла квартира: є постраждалі

Новости Днепра про У Дніпрі у багатоповерхівці горіла квартира: є постраждалі

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на пожежі врятували двох жінок.

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Новости Днепра про У Дніпрі у багатоповерхівці горіла квартира: є постраждаліУкраїнська

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