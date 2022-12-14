У Дніпрі у багатоповерхівці горіла квартира: є постраждалі

Сьогодні, 14 грудня, о 00:34 на лінію «101» повідомили про пожежу на бульварі Рубіновому.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Рятувальники оперативно виїхали на місце, там вони встановили, що пожежа виникла в квартирі на п’ятому поверсі чотирнадцятиповерхового житлового будинку.

Вогнеборці о 01:04 пожежу локалізували, а о 01:29 ліквідували.

На жаль, постраждав чоловік 1991 року народження. Він отримав опіки тіла. Постраждалого госпіталізували до лікарні.

Крім того, вогонь знищив меблі та речі домашнього вжитку на загальній площі 40 кв. м.

До гасіння пожежі залучили 20 чоловік особового складу та 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на пожежі врятували двох жінок.

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