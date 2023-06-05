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У Дніпрі тролейбус не розминувся з вантажівкою (ВІДЕО)

Сьогодні 21:48
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У Дніпрі на проспекті Олександра Поля сталася аварія.

Новости Днепра про У Дніпрі тролейбус не розминувся з вантажівкою (ВІДЕО)

Тролейбус і вантажівка не поділили дорогу. Зіштовхнувшись на повороті, транспортні засоби затримали рух інших автівок. 

Працівники поліції розбиратимуться у причинах аварії.

На даний момент інформації про постраждалих немає.

Відео з моменту аварії опублікували в Телеграм-каналі “Ну і Дніпро”.

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Новости Днепра про У Дніпрі тролейбус не розминувся з вантажівкою (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі тролейбус не розминувся з вантажівкою (ВІДЕО)Русский

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