У Дніпрі тролейбус не розминувся з вантажівкою (ВІДЕО)

У Дніпрі на проспекті Олександра Поля сталася аварія.

Тролейбус і вантажівка не поділили дорогу. Зіштовхнувшись на повороті, транспортні засоби затримали рух інших автівок.

Працівники поліції розбиратимуться у причинах аварії.

На даний момент інформації про постраждалих немає.

Відео з моменту аварії опублікували в Телеграм-каналі “Ну і Дніпро”.

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