У Дніпрі та області тимчасово не працює лінія для виклику екстрених служб: куди тепер телефонувати

Про це повідомили в ДСНС у Дніпропетровській області.
На території Дніпропетровської області тимчасово не працює екстрена лінія «112».
Зазначається, що наразі проводяться роботи для відновлення зв’язку.
Якщо вам необхідна допомога рятувальників, телефонуйте «101».
Нагадаємо, що у 2023 році в Україні запустили єдину телефонну лінію 112, яка об’єднала в собі виклик поліції, рятувальників, медиків та інших екстрених служб. Втім, разом з нею досі працюють звичні нам номери: 101 – пожежники, 102 – поліція, 103 – швидка допомога.
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