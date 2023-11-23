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У Дніпрі та області оголосили подвійне попередження про небезпечні метеоявища

Сьогодні 17:12
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У Дніпрі оголосили подвійне штормове попередження.

Новости Днепра про У Дніпрі та області оголосили подвійне попередження про небезпечні метеоявища

24 листопада у Дніпрі та по Дніпропетровській області очікуються пориви південно-західного вітру 15-20 м/с. Рівень небезпечності 1 (жовтий).

Про це повідомляє ДСНС з посиланням на Укргідрометцентр. 

Буревії повернуться до Дніпра, запевняють і синоптичні сайти. Водночас попереднє попередження про складні погодні умови на дорогах через ожеледицю ще не скасовували. Тож завтра, 24 листопада, дніпрян чекає відразу два небезпечних метеоявища. 

З хорошого – трохи потеплішає, з поганого – дощитиме. Опади будуть і цими вихідними, запевняють синоптики. 

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Новости Днепра про У Дніпрі та області оголосили подвійне попередження про небезпечні метеоявищаУкраїнська

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