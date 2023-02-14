У Дніпрі судили чоловіка, який на Сахарова на смерть збив хлопчика із собакою

14 жовтня 2021 року на вулиці Андрія Сахарова водій ВАЗ збив 12-річного хлопчика із собакою.

Собака загинув одразу, дитину відкачували майже годину, але в лікарні вона померла.

Сьогодні стало відомо, що суд виніс водію вирок.

Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Зазначається, що чоловік свою вину повністю визнав, він просив вибачення у батьків загиблого хлопчика і виплатив 50 000 гривень як компенсацію моральної шкоди.

Суд визнав водія винним у вчиненні кримінального правопорушення за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту, що призвели до смерті потерпілого) КК України. Чоловіка засудили до 5 років позбавлення волі. Проте на підставі ст. 75 КК України його звільнили від призначеного покарання з іспитовим строком на 3 роки. Також обвинувачений повинен буде виплатити 400 тисяч гривень моральної шкоди та близько 5,5 тисяч гривень за судові експертизи.

Читайте також:

Українська