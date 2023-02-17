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  • Кілометрова пробка, авто увозить евакуатор: у Дніпрі на набережній сталося ДТП

Кілометрова пробка, авто увозить евакуатор: у Дніпрі на набережній сталося ДТП

Сьогодні 19:15
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У Дніпрі сталася дорожньо-транспортна пригода.

Новости Днепра про Кілометрова пробка, авто увозить евакуатор: у Дніпрі на набережній сталося ДТП

На Набережній Перемоги поблизу спортивного клубу “Схід” сталася аварія. В той час, коли машину увозив евакуатор, від інституту фізкультури до кола виник затор, рух транспорту ускладнений.
Наразі поліцейські з’ясовують обставини ДТП.

Новости Днепра про Кілометрова пробка, авто увозить евакуатор: у Дніпрі на набережній сталося ДТП

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Новости Днепра про Кілометрова пробка, авто увозить евакуатор: у Дніпрі на набережній сталося ДТПУкраїнська Новости Днепра про Кілометрова пробка, авто увозить евакуатор: у Дніпрі на набережній сталося ДТПРусский

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