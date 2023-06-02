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У Дніпрі сталася пожежа в елітному ЖК на Сімферопольській: що відомо

Сьогодні 10:05
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Учора ввечері, 1 червня, у ЖК Panorama, що на вулиці Сімферопольській, сталася пожежа.

Новости Днепра про У Дніпрі сталася пожежа в елітному ЖК на Сімферопольській: що відомо

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 19:06.

На місце події оперативно виїхали рятувальники. Вони встановили, що займання виникло в електрощитовій на третьому поверсі 24-поверхового житлового будинку. Внаслідок горіння на верхніх поверхах утворилося задимлення.

Новости Днепра про У Дніпрі сталася пожежа в елітному ЖК на Сімферопольській: що відомо

Новости Днепра про У Дніпрі сталася пожежа в елітному ЖК на Сімферопольській: що відомо

Займання локалізували о 19:37 та ліквідували о 20:03.

Вогонь знищив електролічильники на другому та третьому поверхах, електропроводку довжиною 10 пог. м. та пошкодив електролічильники на четвертому поверсі. Загальна площа пожежі склала 4 кв. м.

На щастя, люди не постраждали.

До гасіння пожежі залучили 16 чоловік особового складу та 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про У Дніпрі сталася пожежа в елітному ЖК на Сімферопольській: що відомо

Новости Днепра про У Дніпрі сталася пожежа в елітному ЖК на Сімферопольській: що відомо

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Новости Днепра про У Дніпрі сталася пожежа в елітному ЖК на Сімферопольській: що відомоУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі сталася пожежа в елітному ЖК на Сімферопольській: що відомоРусский

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