У Дніпрі сталася пожежа в елітному ЖК на Сімферопольській: що відомо

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 19:06.
На місце події оперативно виїхали рятувальники. Вони встановили, що займання виникло в електрощитовій на третьому поверсі 24-поверхового житлового будинку. Внаслідок горіння на верхніх поверхах утворилося задимлення.
Займання локалізували о 19:37 та ліквідували о 20:03.
Вогонь знищив електролічильники на другому та третьому поверхах, електропроводку довжиною 10 пог. м. та пошкодив електролічильники на четвертому поверсі. Загальна площа пожежі склала 4 кв. м.
На щастя, люди не постраждали.
До гасіння пожежі залучили 16 чоловік особового складу та 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки.
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