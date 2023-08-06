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  • У Дніпрі сталася нічна ДТП за участю таксі, є постраждалі: момент зіткнення потрапив на відео

У Дніпрі сталася нічна ДТП за участю таксі, є постраждалі: момент зіткнення потрапив на відео

Сьогодні 17:31
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У ніч на 6 серпня у Дніпрі сталася аварія. Два легкових автомобілі зіштовхнулися а перехресті вулиць Старочумацької та Зразкової.

Новости Днепра про У Дніпрі сталася нічна ДТП за участю таксі, є постраждалі: момент зіткнення потрапив на відео

Одним із учасників нічної ДТП виявився водій таксі.  За попередніми даними, саме він не поступився дорогою іншій автівці. 

Момент зіткнення потрапив на відео, яке розповсюдили в Telegram-каналі “Дніпро Оперативний”. 

Відомо, що водії обох машин отримали серйозні травми. Їх госпіталізували до лікарні. 

Усі обставини та деталі з’ясовують правоохоронці. 

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Новости Днепра про У Дніпрі сталася нічна ДТП за участю таксі, є постраждалі: момент зіткнення потрапив на відеоУкраїнська

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