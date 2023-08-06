У Дніпрі сталася нічна ДТП за участю таксі, є постраждалі: момент зіткнення потрапив на відео

Одним із учасників нічної ДТП виявився водій таксі. За попередніми даними, саме він не поступився дорогою іншій автівці.
Момент зіткнення потрапив на відео, яке розповсюдили в Telegram-каналі “Дніпро Оперативний”.
Відомо, що водії обох машин отримали серйозні травми. Їх госпіталізували до лікарні.
Усі обставини та деталі з’ясовують правоохоронці.
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