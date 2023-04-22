У Дніпрі сталася ДТП за участю авто поліції: правоохоронця госпіталізували, а винуватець аварії втік (ФОТО)

У п’ятницю, 21 квітня, у Дніпрі на вулиці Тероборони сталася аварія за участю службового авто поліції. Chevrolet Aveo в'їхав у поліцейську машину, після чого та врізалася у стовп.

Винуватець втік з місця аварії, а правоохоронця тим часом госпіталізували до лікарні з серйозними травмами. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області. “Інформатор” оприлюднив фото понівеченої автівки поліції.

Поліцейського доставили до лікарні, де медики встановлюють ступінь тяжкості його травм.

Водія-втікача Chevrolet Aveo невдовзі розшукали та затримали. Всі обставини та деталі ДТП з’ясовуються.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: