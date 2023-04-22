У Дніпрі сталася ДТП за участю авто поліції: правоохоронця госпіталізували, а винуватець аварії втік (ФОТО)

Винуватець втік з місця аварії, а правоохоронця тим часом госпіталізували до лікарні з серйозними травмами. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області. “Інформатор” оприлюднив фото понівеченої автівки поліції.
Поліцейського доставили до лікарні, де медики встановлюють ступінь тяжкості його травм.
Водія-втікача Chevrolet Aveo невдовзі розшукали та затримали. Всі обставини та деталі ДТП з’ясовуються.
Читайте також:
Автор:
У неділю, 23 квітня, у Дніпрі очікується густий туман. Містян…
14 квітня дві неповнолітні дівчини з села Мар'ївка Синельниківського району…
Секонд-хенд - це спражня лотерея. Одного дня там можна купити…
У п'ятницю, 21 квітня, у Кривому Розі сталася смертальна ДТП.…