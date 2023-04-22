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У Дніпрі сталася ДТП за участю авто поліції: правоохоронця госпіталізували, а винуватець аварії втік (ФОТО)

Сьогодні 16:36
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У п’ятницю, 21 квітня, у Дніпрі на вулиці Тероборони сталася аварія за участю службового авто поліції. Chevrolet Aveo в'їхав у поліцейську машину, після чого та врізалася у стовп.

Новости Днепра про У Дніпрі сталася ДТП за участю авто поліції: правоохоронця госпіталізували, а винуватець аварії втік (ФОТО)

Винуватець втік з місця аварії, а правоохоронця тим часом госпіталізували до лікарні з серйозними травмами. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області. “Інформатор” оприлюднив фото понівеченої автівки поліції. 

Поліцейського доставили до лікарні, де медики встановлюють ступінь тяжкості його травм.

Водія-втікача Chevrolet Aveo невдовзі розшукали та затримали. Всі обставини та деталі ДТП з’ясовуються. 

Новости Днепра про У Дніпрі сталася ДТП за участю авто поліції: правоохоронця госпіталізували, а винуватець аварії втік (ФОТО)

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Новости Днепра про У Дніпрі сталася ДТП за участю авто поліції: правоохоронця госпіталізували, а винуватець аварії втік (ФОТО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі сталася ДТП за участю авто поліції: правоохоронця госпіталізували, а винуватець аварії втік (ФОТО)Русский

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