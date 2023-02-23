У Дніпрі сталася аварія: на Короленка зіткнулися два легковики

Автомобілі «Opel Vectra» та «Opel Ampera» потрапили в ДТП в Шевченківському районі Дніпра вночі 22 лютого.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

Зіткнення сталося на перетині вулиць Короленка та Старокозацької близько 23:33. Автомобілі зазнали серйозних механічних пошкоджень.

Внаслідок аварії постраждав водій «Opel Ampera». Чоловіка 2001 року народження госпіталізували до лікарні.

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