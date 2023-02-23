Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі сталася аварія: на Короленка зіткнулися два легковики

Сьогодні 10:00
просмотров

Автомобілі «Opel Vectra» та «Opel Ampera» потрапили в ДТП в Шевченківському районі Дніпра вночі 22 лютого.

Новости Днепра про У Дніпрі сталася аварія: на Короленка зіткнулися два легковики

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

Зіткнення сталося на перетині вулиць Короленка та Старокозацької близько 23:33. Автомобілі зазнали серйозних механічних пошкоджень.

Внаслідок аварії постраждав водій «Opel Ampera». Чоловіка 2001 року народження госпіталізували до лікарні.

Раніше ми писали: Двоє дорослих та дитина згоріли живцем в палаючій автівці: фото з місця ДТП

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі сталася аварія: на Короленка зіткнулися два легковикиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі сталася аварія: на Короленка зіткнулися два легковикиРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У шести парках Дніпра з’явилися укриття: де вони знаходяться
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:22
    У шести парках Дніпра з’явилися укриття: де вони знаходяться

    У Дніпрі в парках з'явилися бетонні укриття.

    ЗСУ відбили 90 атак і вразили пункт управління окупантів, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:30
    ЗСУ відбили 90 атак і вразили пункт управління окупантів, – Генштаб

    Минулої доби, 22 лютого, українські захисники відбили близько 90 атак…

    Світло, тепло та вода: яка ситуація у Дніпрі на ранок 23 лютого
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:00
    Світло, тепло та вода: яка ситуація у Дніпрі на ранок 23 лютого

    На сьогодні, 23 лютого, НЕК «Укренерго» знову не надавав обмежень…

    Як сьогодні у Дніпрі працюватиме електротранспорт: маршрути та графік
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:30
    Як сьогодні у Дніпрі працюватиме електротранспорт: маршрути та графік

    У Дніпрі електротранспорт працює у штатному режимі. Загалом на маршрути…

    Наверх